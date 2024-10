"Terra X; Ein Tag in Berlin 1943": Alle Infos zur neuen Doku im ZDF

50.000 Berliner Juden wurden bereits in Konzentrationslager deportiert und ermordet, als sich der jüdische Grafiker Cioma Schönhaus entschloss, in den Untergrund zu gehen und anderen verfolgten Juden mit kunstvoll gefälschten Pässen zu helfen.

Terra X; Ein Tag in Berlin 1943 – Der Passfälscher Cioma Schönhaus

Als der fast 20-jährige Cioma Schönhaus im Juni 1942 mit seinen Eltern nach Majdanek deportiert werden sollte, gelang es ihm, dem Haftbefehl zu entkommen. Er tauchte unter, gab sich eine "arische" Identität und wechselte ständig die Wohnung, um nicht von der Meldebehörde oder von Denunzianten erfasst zu werden. Zusammen mit Gleichgesinnten fälscht Schönhaus kunstvoll Pässe für gleichfalls untergetauchte Juden, von denen tausende in Berlin verblieben waren. Die Docufiction aus der "Terra X"-Reihe "Ein Tag in ..." erinnert an einen Unerschrockenen, der hunderten zur Flucht verhalf und sich von den Nazis nicht beugen lassen wollte.