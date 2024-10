"Tarzan"-Star Ron Ely ist gestorben

In den 60er-Jahren begeisterte er als Dschungelheld auch das deutsche Publikum: Ron Ely, der in der Serie "Tarzan" (1966-1969) die Hauptfigur spielte, ist tot. Seine Tochter, Autorin Kirsten Ely, bestätigte die traurige Nachricht in einem Instagram-Post am Mittwoch. Wie sie gegenüber "Associated Press" sagte, sei ihr Vater bereits Ende September gestorben, zur Todesursache machte sie keine Angaben. Ely wurde 86 Jahre alt.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Ron Ely: Populärer Star auch in Deutschland

Nach kleineren Rollen schaffte der in Texas geborene Schauspieler mit "Tarzan" den Durchbruch: Von 1966 bis 1969 spielte er in 57 Folgen der Serie die Kultfigur, die ihn auch in Deutschland populär machte. In der Italo-Westernkomödie "100 Fäuste und ein Vaterunser" spielte er 1972 die Hauptrolle an der Seite von Uschi Glas. Im selben Jahr erhielt Ely in einer Leserwahl den "Goldenen Otto" der Jugendzeitschrift "Bravo". In den 80er-Jahren war er in anderen bekannten Serien wie "Love Boat", "Fantasy Island" und "Wonder Woman" zu sehen, seine letzte Rolle vor der Kamera hatte er 2014 im TV-Film "Expecting Amish".