Das sind die großen Gewinner beim Blauen Panther TV & Streaming Award!

Die Sieger des Blauen Panther – TV & Streaming Awards 2024 sind endlich bekannt. Hier findet ihr alle Gewinnerinnen und Gewinner in der Übersicht!

Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geht an Dieter Nuhr Ministerpräsident Dr. Markus Söder würdigt damit seine prägenden Leistungen in der deutschen Medienlandschaft: „Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik. Dieter Nuhr greift in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf. Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr hat die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Dieter Nuhr begeistert mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Bin über die Jahre echt ein großer Fan geworden –- herzlichen Glückwunsch!“

Kategorie Entertainment In der Kategorie Entertainment geht der Blaue Panther an Heidi Klum als Gastgeberin und Moderatorin für die Produktion „Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum“, Staffel 19 (Redseven Entertainment für ProSieben).

In der Kategorie Entertainment geht der Blaue Panther an Jan Böhmermann als Host und Moderator der Show „Lass Dich überwachen!“ (Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH für das ZDF).

Kategorie Information / Journalismus In der Kategorie Information / Journalismus geht der Blaue Panther an Sophie von der Tann für ihre Berichterstattung aus Nahost (Brennpunkt Eskalation in Nahost, Weltspiegel extra: Krieg in Nahost u.a.).

In der Kategorie Information / Journalismus geht der Blaue Panther an Andreas Pichler (Regie) für die Dokumentation „Gefährlich nah – Wenn Bären töten“ (Beetz Brothers Film Production und Miramonte Film in Koproduktion mit BR, SWR und Sky).

Kategorie Fiktion In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Aaron Altaras als „Bester Schauspieler” für seine Rolle des Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie „Die Zweiflers“ (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek).

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Katharina Stark als „Beste Schauspielerin” für ihre Rolle der Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie „Deutsches Haus“ (Gaumont GmbH für Disney+).

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Daphne Ferraro als Headwriterin von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ (UFA Fiction für Prime Video).

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Marvin Kren als Creator und Showrunner von „Crooks“ (W&B Television für Netflix).

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an die NEUESUPER für die Produktion und an Marcus H. Rosenmüller für die Regie von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ (NEUESUPER für RTL+).

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther für den Preis „Beste Serie” an „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ (UFA Fiction für Prime Video).

Kategorie Kultur / Bildung In der Kategorie Kultur / Bildung geht der Blaue Panther an Raymond und Hannah Ley für das Buch und die Regie von „Ich bin! Margot Friedländer“ (UFA Documentary für das ZDF).

In der Kategorie Kultur / Bildung geht der Blaue Panther an Jan Lorenzen für das Buch und die Regie von „Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten“ (Hoferichter & Jacobs GmbH im Auftrag des MDR, BR und rbb für Das Erste).

Kategorie Social Media In der Kategorie Social Media geht der Publikumspreis des Blauen Panthers „Beliebtester Social Media Content“ an Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) für „Danke, hier das Rezept“.

Nachwuchspreis Der Nachwuchspreis des Blauen Panthers geht an den jungen Schauspieler Lorenzo Germeno für seine Rolle als Jannik in „Nackt über Berlin“ (Studio.TV.Film in Koproduktion mit Sehr Gute Filme im Auftrag von SWR und Arte).

Das ist der Blaue Panther TV & Streaming Award Bis 2021 war der Preis als der „Bayerische Fernsehpreis“ bekannt. Seitdem hat sich neben dem Namen auch die inhaltliche Ausrichtung des Awards verändert. Neben deutschen TV-Produktionen werden nun auch Bewegtbildformate von deutschen Web-Creatoren für Online-Plattformen sowie deutsche Produktionen von Streaminganbietern berücksichtigt. Im Rahmen der Medientage München wurde der „Blauer Panther Award“ erstmals am 19. Oktober 2022 unter dem neuen Namen verliehen.