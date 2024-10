"Bares für Rares"-XXL-Ausgabe: Valerie Niehaus bringt besonderes Fundstück mit!

Es ist immer wieder spannend zu sehen, was für interessante Gegenstände Prominente bei sich zu Hause finden. In der herbstlichen XXL-Ausgabe von Horst Lichter s "Bares für Rares" bringt Valerie Niehaus ein Erbstück mit.

Die besondere Atmosphäre des Klosters

In der letzten XXL-Ausgabe der Trödelshow hatte Guido Maria Kretschmer etwas ganz Besonderes mitgebracht. Der Designer war im Besitz einer Urkunde mit der Unterschrift von Napoleon I. Diese Rarität wurde in der Sendung verkauft. Auch in der neuen Primetime-Folge hat Horst Lichter wieder einen prominenten Gast in dem historischen Kloster Eberbach, der ehemaligen Zisterzienser-Abtei im Rheingau, eingeladen. Der Ort war Schauplatz der Verfilmung von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ mit Sean Connery. Dieses Mal wird Valerie Niehaus einen Kerzenständer den Zuschauern und Händlern präsentieren.