Die DVD-Neuerscheinungen der Woche: Von "King's Land" über "Twisters"

Diese Woche erscheinen spannende DVD- und Blu-ray-Neuheiten: das historische Drama 'King's Land' mit Mads Mikkelsen, das Katastrophenspektakel 'Twisters' und die außergewöhnliche Vampir-Komödie 'Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer'. Diese Filme sollten auf keinen Fall verpasst werden.

"Ein mitreißendes Epos, wie man es nur noch selten zu sehen bekommt": Wenn das "New York Magazine" einen Film aus dem fernen Dänemark derart lobt, will das schon etwas heißen. Die internationale Filmszene kam Anfang des Jahres kaum noch aus dem Schwärmen heraus, wenn es um "King's Land" ging. Schon bei der Premiere in Venedig erntete der Historienfilm von Nikolaj Arcel (Regie, Drehbuch) viel Lob, es folgte die Auszeichnung mit diversen Filmpreisen (Mads Mikkelsen bekam unter anderem den Europäischen Filmpreis 2023 als bester Hauptdarsteller) sowie die Auswahl als Dänemarks Beitrag für den Auslands-Oscar, der letztlich allerdings an "The Zone of Interest" ging. Nun erscheint "King's Land" ebenso wie die Katastrophen-Film-Fortsetzung "Twisters" und die Horror-Komödie "Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer" auf DVD und Blu-ray.

"King's Land" (VÖ: 24. Oktober) "King's Land" ist eine bildgewaltige Erzählung, die auf einem Roman von Ida Jessen basiert. Es ist eine Geschichte von Macht, Gier und Stolz: Der dänische König Frederik V. ruft im Jahr 1755 dazu auf, die jütländische Heide "urbar" zu machen. Eine unlösbare Aufgabe, wie viele meinen, auch am Hofe des Monarchen. "Die Heide ist nicht urbar zu machen. Hier gibt es nur Heidekraut, Steine und Sand. Nichts kann dort wachsen." Der ehemalige Soldat Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) möchte zeigen, dass es doch geht. Mit großer Entschlossenheit stellt er sich der Natur entgegen, es gibt darüber hinaus aber auch andere Hindernisse zu überwinden. Der intrigante Gutsherr Frederik De Schinkel (Simon Bennebjerg) ist der Meinung, das Land unterstehe ihm (und nicht dem König), und er lässt keine Gelegenheit aus, Ludvig das Leben zu erschweren – was diesen aber nur noch weiter anspornt. "King's Land" (Originaltitel: "Bastarden") punktet mit einer stimmungsvollen Inszenierung und einer opulenten Ausstattung, vor allem aber auch mit einem Mads Mikkelsen in Bestform.

Preis DVD: circa 15 Euro

DK/SE/DE, 2024, Regie: Nikolaj Arcel, Laufzeit: 122 Minuten

"Twisters" (VÖ: 24. Oktober) Etwa 90 Millionen Dollar kostete "Twister" von 1996, bei der Fortsetzung "Twisters" soll es mindestens das Doppelte gewesen sein. Der Grund: Diesmal ist es nicht nur ein einzelner großer F5-Tornado, der alles auf seinem Weg zu verschlingen und zu schreddern droht, sondern ein ganzes System von Stürmen, die in Oklahoma zusammenlaufen. Für die Protagonisten dieser Geschichte ist es eine Gelegenheit, die sich in ihrer Sturmjäger-Karriere wahrscheinlich kein zweites Mal bietet. Zum Team, das sich in voll ausgestatteten Trucks mit Bohrern, Kameras und allen möglichen Sonden auf den Weg macht, gehört unter anderem Kate (Daisy Edgar-Jones). Nachdem sie in der Vergangenheit einmal zu nah dran gewesen war, will sie Tornados eigentlich nur noch aus sicherer Distanz am Bildschirm beobachten. Ihr Kumpel Javi (Anthony Ramos) überzeugt sie, es sich doch noch einmal anders zu überlegen. Und dann ist da auch Tyler Owens (Glen Powell), der sich selbst "Tornado Wrangler" nennt. Er ist ein selbstverliebter, draufgängerischer Social-Media-Star, der besonders darauf erpicht ist, spektakulären Content zu produzieren.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Lee Isaac Chung, Laufzeit: 117 Minuten

"Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer" (VÖ: 24. Oktober) Dass Sasha (Sara Montpetit) ein Problem mit ihrer Identität hat, ist offensichtlich: Seit ihrer Kindheit scheut sich die Vampirin davor, Menschen Leid zuzufügen, geschweige denn sie zu töten. Dummerweise ist menschliches Blut jedoch die einzige Nahrungsquelle für Vampire. Abhilfe verschaffte bislang Sashas Mutter Georgette (Sophie Cadieux), doch die hat nun ebenfalls keine Lust mehr: "Ich werde garantiert nicht die nächsten 200 Jahre für uns alle auf Jagd gehen", sagt sie und setzt ihre Teenager-Tochter kurzerhand vor die Tür. Von ihrer Cousine Denise (Noémie O'Farrell) soll Sasha das Jagen lernen. In Paul (Félix-Antoine Bénard) findet sie endlich ein geeignetes Opfer: Der Teenager ist ein Einzelgänger, er wird in der Schule gemobbt und will seinem Leben ein Ende setzen. Vorher allerdings verspricht ihm Sasha, einen allerletzten Wunsch zu erfüllen ... "Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer" ist der erste Spielfilm von Regisseurin Ariane Louis-Seize. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig wurde die Kanadierin mit dem GdA Director's Award ausgezeichnet.

Preis DVD: circa 16 Euro

CA, 2023, Regie: Ariane Louis-Seize, Laufzeit: 91 Minuten