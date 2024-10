Stefan Raab irritiert von Sophia Thomalla: "Ich kenn' 90 Prozent der Kandidaten auch untenrum"

Sophia Thomalla sorgt als Gast-Moderatorin bei 'Du gewinnst hier nicht die Million' für Aufsehen, indem sie Stefan Raab intime Einblicke in ihre Dating-Show 'Are You The One' gibt. Raab reagiert verblüfft.

Thomalla gewährt tiefe Einblicke in Dating-Show Bevor Thomalla ihren Job als Gast-Moderatorin bei der letzten Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million" (RTL+, 16. Oktober) richtig übernehmen konnte, fragte Stefan Raab sie über ihre eigene Sendung "Are You The One" aus. Mit der konnte der aus dem Ruhestand zurückgekehrte Showmaster nämlich relativ wenig anfangen.

Er ließ sich von Thomalla das Konzept der Show (ebenfalls RTL+) erklären, in der 20 Kandidaten und Kandidatinnen nach dem "Perfect Match" suchen – und dabei auch ziemlich freizügig zu Werke gehen. Das hatte sogar die TV-Legende schon in einigen Sequenzen gesehen und hakte nach: "Also, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, also, da geht's ja auch zur Sache, oder? Ich sag' mal so: Da wird 'geschnackselt'?", setzte er nach.

Die Offenheit von Thomalla verblüffte dann sogar Raab: "Also, ich kenn' auf jeden Fall 90 Prozent der Kandidaten auch untenrum", erklärte Thomalla, "weil die sich alle schon einmal ausgezogen haben, bei mir in der Show."

Stefan Raab ist fassungslos: "Das ist alles kein Scherz?" Thomalla erläuterte dem wissbegierigen Raab ("Und da bist du dann dabei, oder wie ist das? Oder du guckst zu?") bereitwillig und mit einem Lächeln: "Ich kann zugucken. Ich hab einen Code und dann kann ich mich schön im Hotelzimmer einloggen und zusehen." Thomalla, Ex-Freundin von Rammstein-Rocker Till Lindemann und Fußball-Profi Loris Karius und aktuell mit Tennis-Ass Alexander Zverev liiert, gab Raab auch Einblicke in den "Boom Boom Room", der den Kandidaten eigens für ihre besonders ausführliche körperliche Suche nach dem richtigen Partner zur Verfügung steht.

Da verschlug es Raab, der in seiner Moderatoren-Karriere auch schon einiges erlebt hat, beinahe die Sprache. "Das ist alles kein Scherz?" Dann grinste er: "Geil, wo ich hier gelandet bin!"

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.