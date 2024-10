"Hundswut": Kritik zum Drama mit Markus Brandl

Die Hexenverfolgung zählt zu den grausigsten Kapiteln des ohnehin schon düsteren Mittelalters: Geschätzt 40.000 bis 60.000 Menschen wurden damals in Europa wegen angeblicher Hexerei hingerichtet. Die letzte Hinrichtung auf deutschem Boden fand vermutlich 1756 im bayerischen Landshut statt. Die erst 15-jährige Veronika Zeritschin wurde damals geköpft und anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Regisseur und Drehbuchautor Daniel Alvarenga nahm die grausamen Ereignisse von einst und übertrug sie auf ein nicht minder düsteres Kapitel der jüngeren deutschen Vergangenheit. Es entstand der schwer verdauliche Film "Hundswut", der ein halbes Jahr nach seinem Kinostart nun als Free-TV-Premiere im BR Fernsehen zu sehen ist.

Die Geschichte spielt im Jahr 1932: Während die Nationalsozialisten in München die Oberhand gewinnen, werden in einem kleinen bayerischen Dorf vier Jugendliche ermordet. Die bestialisch zugerichteten Leichen deuten zunächst auf einen Wolfsangriff hin. Doch die Gerüchteküche im Dorf beginnt bereits zu brodeln: erst ist von einem tollwütigen Wolf die Rede, dann von einem Werwolf. Eine vom Gemeinderat unter Bürgermeister Hartl Aichinger (Christian Swoboda) angeregte Wolfsjagd soll die Gemüter beruhigen.

Doch anstelle des Tieres wird eine weitere Leiche gefunden sowie der blutverschmierte Einsiedler Joseph Köhler (Markus Brandl). Nach dem grausamen Tod seines Sohnes sowie dem späteren Selbstmord seiner Ehefrau hatte er sich mit seiner Tochter Mitzi (Sophie Röhrmoser) zunehmend zurückgezogen. Sollte er wirklich der Schuldige sein, so müsste Hartl den Mordfall nach München melden, doch das kommt nicht infrage: "Bevor i dene wos meld und dann oan vo dene Nazis im Dorf hob, regel i's liaber selber."

Bezüge zur Gegenwart

"Hundswut" ist ein durch und durch düsterer Film, der mit wenig Licht und wenig Musik auskommt. Das grausame Ende – so viel sei an dieser Stelle verraten – ist nichts für schwache Nerven. Doch es sind vor allem die Bezüge zur Gegenwart, die nachträglich beschäftigen: Es mag sein, dass seit den letzten Hexenprozessen in Europa mehr als 200 Jahre vergangen sind. Auch die grauenvollen Taten der Nazis liegen inzwischen rund 90 Jahre zurück. Die von Gerüchten entfachte Angst vor anders lebenden Menschen allerdings scheint immer wieder neu zu entfachen.