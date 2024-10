Nach "Sommerhaus"-Ausraster: Anzeige für Reality-Star

Liegt es an den Promis, dem Konzept der Sendung oder hat etwa das Bauernhaus in Bocholt eine bösartige Wirkung? Erneut hat eine Kandidatin im "Sommerhaus der Stars" komplett die Nerven verloren. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Tessa Bergmeier und Alessia Herren. Übelste Beleidigungen wurden ausgesprochen, während ein Messer wild gefuchtelt wurde. Das alles hat nun Konsequenzen. Alessia Herren bekam eine Anzeige.

Tessa Bergmeier: "Diese Art von Aggression triggert etwas in mir"

"Es ist eine Frage von Respekt und Verantwortung", erklärt Tessa Bergmeier gegenüber RTL. "Ich habe in meinem Leben schon einige traumatische Erfahrungen gemacht und diese Art von Aggression triggert etwas in mir, das tief sitzt. Es ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ein emotionaler Rückfall in Situationen, in denen ich mich hilflos und bedroht gefühlt habe", lässt das Ex-GNTM-Model wissen.