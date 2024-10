"ARD Dokumentarfilm: Überleben – Ein Arzt und sein Krebs": Doku begleitet Onkologen bei seinem Kampf

Kein Pickel - ein Angiosarkom. Wolfram Gössling weiß als Onkologe: Seine Überlebenswahrscheinlichkeit liegt bei diesem Krebs bei vier Prozent. Er nimmt den Kampf auf, motiviert von seiner Frau Helle und seinen Kindern. Fotoquelle: SWR / zero one film / Rania Matar

Wolfram Goessling mit Ehefrau Helle. Der Bostoner Onkologe bekämpft als Arzt den Krebs. Als Wissenschaftler erforscht er die Krankheit. Als Professor an der Harvard Medical School lehrt er ihre Behandlung. Dann erkrankt er selbst. Fotoquelle: SWR / zero one film / Rania Matar