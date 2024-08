"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Ingo Zamperoni präsentiert neue ARD-Show

In der neuen Show "Die 100 – Was Deutschland bewegt" stellen sich 100 Menschen im TV-Studio kontroversen Themen. Ingo Zamperoni hinterfragt ihre Entscheidungen und beleuchtet die Debattenkultur. Ab September im Ersten und in der ARD-Mediathek.

Schon in der Vergangenheit ging Ingo Zamperoni dem Meinungsbarometer der Bundesrepublik näher auf den Grund: WDR und NDR entwickelten 2023 die Show "Die 100 – Was Deutschland bewegt" mit dem "Tagesthemen"-Moderator. Das Prinzip: 100 Menschen finden sich in einem TV-Studio ein. Dort werden ihnen zu bestimmten gesellschaftspolitischen Streitfragen Fakten dargelegt, ehe sie sich für eine von nur zwei Positionierungen zu diesem Thema entscheiden müssen.

Das Wort "Positionierung" ist hier durchaus wörtlich zu nehmen: Abgestimmt wird, indem sich die Menschen im Studio auf den für ihre jeweilige Meinung vorgesehenen Bereich begeben. Ist die Abstimmung erfolgt, kommt Zamperoni ins Spiel: Der 50-Jährige versucht dann, in einen Dialog mit den 100 Menschen zu kommen, indem er ganz genau nachfragt, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind. Hier wird es ganz groß um das Thema Debattenkultur gehen.

"Die 100 – Was Deutschland bewegt" ist zwar keine neue Sendung, hat nun aber erstmals den Sprung ins öffentlich-rechtliche Fernsehen geschafft: Das Erste zeigt die erste der neuen Folgen am Montag, dem 16. September 2024, die zweite soll im November folgen. Die Show wird auch in der ARD-Mediathek abrufbar sein.