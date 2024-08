Spieletipp: Grüner Spaß für die Familie

Wo gedeiht die Echte Aloe am besten? Welchem Zimmer weist man den Känguruwein zu? Und sollte in den blauen Raum lieber ein Vogelkäfig oder ein Sofa? Diese und weitere Fragen stellen sich die bis zu fünf Spieler von „Sattgrün“ im Spielverlauf. Ziel des Spiels ist es, Pflanzen entsprechend ihrer Bedürfnisse in Zimmern zu platzieren und sich so gut um sie zu kümmern, dass sie wachsen und gedeihen, bis sie umgetopft werden können.