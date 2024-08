Schlagerstar Anna-Carina Woitschack nackt im Playboy

Anna-Carina Woitschack präsentiert sich nackt im 'Playboy' und spricht im Interview über ihr neues Album 'Meine Zeit', das am 16. August erscheint. Die Schlagersängerin reflektiert über ihre musikalische Karriere und ihr Leben nach der Trennung von Stefan Mross.

Anna-Carina Woitschack steht mit ihrem neuen Album "Meine Zeit", das am 16. August erscheint, vor einem neuen Karriere-Abschnitt. Nach der Trennung von Stefan Mross hat die Schlagersängerin jetzt die Möglichkeit, "all das zu machen, worauf ich Lust habe". Das sagte sie im Interview mit dem Männermagazin "Playboy", dessen Cover sie in der September-Ausgabe zieren wird. Obwohl sie dort erstmals unverhüllt zu sehen sein wird, stellt die 31-Jährige klar: "Nackig mache ich mich aber seit 13 Jahren mit meiner Musik."