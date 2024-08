"Paradise Highway": Kritik zum ZDF-Thriller über weibliche Trucker

Das ZDF wiederholt ein selbst mitproduziertes US-Thrillerdrama, das mit Topstars wie Juliette Binoche, Morgan Freeman und in einer Nebenrolle mit Veronica Ferres besetzt ist. Viel PS auf der Straße, doch gut geölt wirkt das nicht.

Liebeskomödien stützen sich oft auf das schwache Gerüst, dass man zwei eigentlich klar füreinander Vorbestimmte über lange Zeit dabei beobachtet, wie sie sich noch nicht finden – bis zum erlösenden Happy-End-Kuss. Actiondramen bauen sich nicht selten ähnlich auf: Es besteht die Hoffnung, es könnte beim berühmt-berüchtigten "letzten Mal" doch noch gut ausgehen – bis dann alles anders kommt. So startet auch der hochkarätig besetzte Thriller "Paradise Highway – Straße der Angst", der 2022 beim Filmfest von Locarno vorgestellt wurde und nun im ZDF zu später Stunde wiederholt wird.

Der US-Weltstar Binoche hat sich in die Rolle einer taffen US-Truckerin einfinden müssen. Mehr oder weniger abgebrüht klemmt ihre Sally sich hinter das Steuer eines wuchtigen Lkw, verbringt Tage und Nächte auf der Piste – mit wenigen Ruhepausen auf abgelegenen, durchaus gefährlichen Rastplätzen. Für ihren Bruder Dennis (Frank Grillo), der im Knast sitzt, übernimmt sie als Familienfreundschaftsdienst immer wieder Zusatzgepäck mit – als Drogen-Kurierfahrerin. Doch dann wird ihr versichert, dass es angeblich nur noch einmal um einen "letzten Job" geht.

Eiskalt abgedrückt

Dieser hat es aber in sich: Zunächst ziemlich entsetzt muss Sally feststellen, dass es sich bei der Geheimfracht um ein junges Mädchen handelt. Die 13-jährige Leila (Hala Finley) allerdings nimmt ihr Schicksal resolut selbst in die Hand. Als sie am vereinbarten Treffpunkt einem Mädchenhändler übergeben werden soll, schnappt sich die junge Frau Sallys Flinte und knallt den Gangster einfach ab.