Erotikmodel wütend in RTL-Show: "Hätte mehr Gage fordern sollen"

In Suriname flogen zwischen den zwölf Kandidatinnen die Fetzen – nun kommen die 'Reality Queens' (RTL+) erneut zu einer Aussprache zusammen. Danni Büchner teilt ordentlich aus, doch mit einer einstigen Konkurrentin versteht sie sich auf einmal bestens.

Schöne Erinnerungen an den Dschungel? Emmy Russ winkt ab. Für die 25-Jährige war "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" (RTL+) ein einziger Horrortrip: unbequeme Hängematten, eklige Tiere und um sie herum nur widerliche Natur statt Großstadtflair! Rückblickend hätte sie "mehr Gage fordern sollen", beschwert sich das Erotikmodel bei der Aussprache.

Alle zwölf Kandidatinnen dürfen noch einmal nachtreten – oder auch versöhnliche Töne anschlagen nach dem gemeinsamen Dschungelabenteuer. Dabei dreht vor allem Danni Büchner auf. Als Marlisa Rudzio sich erklären will und fragt: "Darf ich dazu was sagen?", patzt Danni zurück: "Nein!" Auch Sandra Sicora solle sich "nicht einmischen" in ihren Monolog, fordert die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit. Die Witwe von Jens Büchner regt sich vor allem über die Sprüche gegen Tochter Joelina Karabas auf. Die wiederum ärgert sich, dass sie nur als Anhängsel ihrer bekannten Mutter wahrgenommen wird: "Ich habe einen eigenen Mund, den ich vor 24 Jahren geschenkt bekommen habe, ich kann mich selbst äußern", verteidigt sie sich.

Auch Gewinnerin Theresia Fischer argumentiert mit Körperteilen: "Wir sind wirklich mit unseren eigenen Beinen von Station zu Station gewandert! Es war keine Kulisse!", reagiert sich auf die Fake-Vorwürfe, auch dieser Dschungel liege irgendwo in Köln-Hürth auf einem Studiogelände. Von Jasmin Herren erfährt man, dass sie vor dem Einzug "so ziemlich den ganzen Tag" Intimitäten mit ihrem Liebsten ausgetauscht hat und ihre Nominierung von Danni Büchner mit dieser abgesprochen war. Das erklärt vielleicht auch, warum die zwei Frauen sich weitestgehend in Ruhe lassen: "Manche Dinge haben mich genervt, aber wenn das Ding hier durch ist, dann geht man sich aus dem Weg und gut ist'", zeigt sich Danni erstaunlich deeskalierend.

Überraschender Friedensschluss Auch mit Patricia Blanco gibt es offensichtlich keinen Beef mehr. Die Frauen waren im Camp aneinander geraten, nachdem Patricia Dannis Tochter Joelina unter anderem als "Riesenbaby" bezeichnet hatte: "Was müssen meine Augen alles sehen?" Kein Bodyshaming sei das gewesen, beharrt die Tochter von Roberto Blanco bei der Aussprache und sagt: "Ich habe selbst früher 160 Kilo gewogen, was soll ich denn sagen?" Danni und ihre Tochter scheinen damit zufrieden: "Wir sind alle mal drüber", so Danni. Böses Blut fließt hier keines mehr.

Carina Spack sorgt dann dafür, dass die Aussprache nicht allzu harmonisch verläuft: In der Show lästerte sie über Marlisa Rudzio: "Sie hat keinen Hals." Carina will das aber auch jetzt nicht als Bodyshaming verstanden wissen. "Wenn dich das verletzt hat, tut es mir leid", entschuldigt sie sich halbgar. Auf weitere Unterredungen mit Marlisa lege sie keinen Wert, auch mit Ricarda Raatz will sie sich nicht mehr beschäftigen. "Ich will mit dir einfach nichts zu tun haben und du akzeptierst das nicht", sagt sie zu Ricarda, die das "einfach nur respektlos" findet.

"Können wir überhaupt in diesem ganzen Reality-Game jemandem vertrauen?", stellt Moderator Filip Pavlović dann sogar die Sinnfrage. Bis auf eine antworten alle Frauen mit: "Nein!" Nur Marlisa Rudzio will auch weiter an das Gute im Reality-Menschen glauben: Schließlich hat sie in Suriname mit Jasmin Herren eine neue Vertraute gefunden. Ihre neue Freundschaft geht voll unter die Haut. Beide haben sich das gleiche Tattoo stechen lassen: "Team Pink Piranhas". Emmy Russ kann es nicht fassen.