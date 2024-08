Stimme von Bud Spencer: Synchronsprecher-Legende Rainer Brandt verstorben

Ohne ihn wären die Filme von Bud Spencer und Terence Hill womöglich nur halb so lustig gewesen: Rainer Brandt, der als Autor in den 70er-Jahren für die deutschen Dialoge in den Kultstreifen des italienischen Duos verantwortlich zeichnete, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Schauspieler, Sprecher und Synchronregisseur sei am "am 1. August, friedlich zu Hause" gestorben, bestätigte seine Familie der "Bild".

Brandt: Durchbruch mit "Die 2"

Zu Beginn seiner Karriere war Brandt, der in den 50er-Jahren eine Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule absolviert hatte, auch als Schauspieler tätig und hatte kleinere Rollen in Kino- und Fernsehfilmen, etwa im Edgar-Wallace-Krimi "Der Rächer" (1960) oder in "Der Kaiser vom Alexanderplatz" (1964). Während er als Sprecher bereits in den 60er-Jahren gefragt war, feierte er seinen Durchbruch als Dialogautor mit der Krimiserie "Die 2", in der Tony Curtis als US-Playboy Danny Wilde und Roger Moore als steifer britischer Adliger auftraten. Die Serie wurde in Deutschland vor allem dank Brandts humorvoller Neu-Betextung zum Hit. Auch für die Synchronfassungen zahlreicher Kinofilme mit Louis de Funès, Adriano Celentano und Pierre Richard zeichnete er verantwortlich.