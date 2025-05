"Dünkirchen, 2. Juni 1940": Kritik zum Drama-Meisterwerk mit Jean-Paul Belmondo

Als "Dunkirk Spirit" ging jene unglaubliche Rettungsaktion in die Geschichte ein, bei der Hunderttausende britische Soldaten im Jahr 1940 vom Strand von Dünkirchen evakuiert wurden. Deutsche Truppen hatten die nordfranzösische Stadt umstellt, nur der Seeweg war offen. Christopher Nolan verfilmte die dramatischen Ereignisse vor wenigen Jahren in dem meisterhaften Werk "Dunkirk" (2017), das für acht Oscars nominiert war. Bereits 1964 nahm sich der französische Film "Dünkirchen, 2. Juni 1940" des Dramas an.