Die steile Karriere von Billie Eilish: Die ZDF-Doku zeigt einen besonderen Einblick

Was für viele wie ein ferner Traum klingt, ist für Billie Eilish Realität geworden. Die heute 23-Jährige gilt als Stimme einer ganzen Generation – unangepasst, authentisch und kompromisslos kreativ. Die ZDFinfo-Dokumentation "The True Story of Billie Eilish" (ab sofort verfügbar in der ZDFmediathek und App) von Sebastian Speidel gewährt einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen der außergewöhnlichen Karriere der US-amerikanischen Sängerin.

Was steckt hinter den oft düsteren Songtexten? Warum kleidet sie sich bewusst abseits gängiger Schönheitsideale? Und was macht sie so faszinierend für Millionen junger Menschen weltweit? Die filmische Biografie ist mehr als nur eine Musikdokumentation. Sie ist ein vielschichtiges Porträt über Ruhm, Selbstfindung und den Mut zur Rebellion.

"Es hat eine Weile gedauert, bis mir klar wurde, wie viel eigentlich in mir steckt" "Ich glaube, die Botschaft von Billie Eilish ist ganz einfach: Sei du selbst und fühl dich wohl dabei", erklärt Musikjournalist Alexander Gernandt im Film. Mit gerade einmal 18 Jahren schrieb Eilish Musikgeschichte, als sie bei den Grammy Awards in allen vier Hauptkategorien gewann. Von so einem Triumph träumen viele Künstler ihr ganzes Leben lang. Sie ist ein Ausnahmetalent, das den Zeitgeist nicht nur trifft, sondern mitprägt. In ihren Liedern thematisiert sie unter anderem psychische Gesundheit und sexuelle Identität.

Billie Eilish selbst kommtmit neuen O-Tönen in der Dokumentation nicht zu Wort. Indes wird auf zahlreiche Archivinterviews mit ihr zurückgegriffen. In einem Gespräch mit Universal Music und dem ZDF reflektiert sie: "Ich dachte immer: Ich habe doch gar nichts zu sagen. Es hat eine Weile gedauert, bis mir klar wurde, wie viel eigentlich in mir steckt."

Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell, mit dem sie eine enge kreative Verbindung teilt, begann Billie Eilish schon früh Musik zu produzieren. Bereits als Teenager nahm sie in ihrem Kinderzimmer erste Songs auf. Von dort aus führte ihr Weg schnell auf die großen Bühnen dieser Welt. Die Dokumentation zeichnet diese außergewöhnliche Erfolgsgeschichte anhand von Ausschnitten ihrer Bühnenauftritte nach und bietet Rückblicke auf ihre Kindheit und Einblicke in ihr Liebesleben. Auch die Auslegung ihrer Musikvideos spielt eine zentrale Rolle.

Mehr als Musik "Mit sechs Jahren brachte sie sich selbst das Ukulelespielen bei. Mit sieben und acht lernte sie Klavier und Gitarre – mithilfe von YouTube-Tutorials", berichtet Rolling-Stone-Journalist Jeff Weiss in der Doku. Doch Billie Eilish setzt nicht nur musikalisch neue Maßstäbe. Auch gesellschaftlich bezieht sie klar Stellung: Sie äußert sich offen gegen Donald Trump, tritt für Umweltschutz und ein klimafreundliches Leben ein und inspiriert damit ihre Fangemeinde zu mehr Bewusstsein und Engagement.

Der Film von Sebastian Speidel zeigt, was es bedeutet, bereits in jungen Jahren enormen Einfluss zu haben und gewährt einen sensiblen Einblick in das Innenleben der Künstlerin. Die Texte der Sängerin sind oft schwer verdaulich, aber gerade deshalb so bedeutungsvoll.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!