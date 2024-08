Carmen Geiss im Krankenhaus: "Zum Glück rechtzeitig erkannt!"

Reality-Star Carmen Geiss liegt offenbar in einem Wiener Spital und musste kürzlich Dreharbeiten zu der bekannten Reality-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTLZWEI) abbrechen. Die Mutter aus der bekannten Millionärsfamilie teilte am Donnerstag ein Bild auf Instagram, das sie in einem Krankenbett liegend zeigt.