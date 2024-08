Mutig: Kate Winslet präsentiert ihre Speckröllchen für ihre neue Rolle!

Manche Schauspielerinnen und Schauspieler trainieren sich Muskelmasse an, andere nehmen bewusst zu, um ihrer Rolle gerecht zu werden. Letzteres tat auch Kate Winslet: Für ihren Film "Die Fotografin" nahm die 48-jährige Schauspielerin einige Kilos zu. Sie war der Meinung, dass einer weicherer Look zu ihrer Figur, dem Vogue-Model und der späteren Kriegsberichterstatterin Elizabeth "Lee" Miller, passe.

Der Titanic-Star konterte, dass er "nie im Leben" die Speckröllchen am Bauch verstecken würde: "Das war Absicht, verstehen Sie?" Auf die Frage, ob sie sich Sorgen mache, in einem Projekt nicht perfekt auszusehen, antwortete Winslet mit einem klaren Nein. Sie sei stolz auf ihren Look: "Es käme mir nicht in den Sinn, das zu vertuschen."