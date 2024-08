"Die Fantastischen Vier – Helden des Hip-Hop": Alle Infos zur VOX-Reportage

In der Rapszene belächelt, im Mainstream gefeiert: Die Fantastischen Vier hievten deutschen Sprechgesang mit Leichtigkeit in die Charts. Eine VOX-Doku (2023) zieht nach 33 Jahren Bandgeschichte Bilanz und stellt die Frage, wohin der Weg von Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilon noch führt.

Deutschsprachiger HipHop ist längst in der Mitte der Gesellschaft etabliert: Er findet sich als Stammgast an der Spitze der deutschen Charts, er prägt den Wortschatz der Jugend. Diese rasante Entwicklung wäre ohne die Pioniere des Genres nicht möglich gewesen – auch nicht ohne die ungeliebten. Zu diesen zählen zweifellos die Fantastischen Vier. Im Buch "Könnt ihr uns hören?", welches die Geschichte des Deutschraps anhand von Interviews mit Protagonistinnen und Protagonisten nacherzählt, erklärt Rap-Legende Moses Pelham stellvertretend über das erste Album der Fantas aus dem Jahr 1991: "Ich mochte die Platte und konnte die zu großen Teilen sogar auswendig, weil ich sie ganz witzig fand – aber eben doch nur witzig."

Zu Beginn ihrer Karriere wurden die Fantas von einem beachtlichen Teil der kleinen Szene als Mittelstandskinder angesehen, die mit lustigen Zeilen eine Welle reiten und mit der Kultur eigentlich nichts am Hut haben. Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilon haben immer einfach ihr Ding gemacht, und nach 33 Jahren Bandgeschichte samt Hits wie "Die da?!" oder "MfG" lässt sich konstatieren: Die Fantastischen Vier haben deutsche Musikgeschichte mitgeschrieben. Nun widmet sich die VOX-Doku "Die Fantastischen Vier – Helden des Hip-Hop" (2023), die der Sender zur besten Sendezeit wiederholt, dem musikalischen Werdegang der Stuttgarter und zeigt die Band am Scheideweg. Die Haare werden grauer, doch gelingt es dem Quartett, musikalisch jung zu bleiben?

Und in 33 Jahren Fanta 4 kommt da so einiges zusammen. "Wir sind nicht wie Advanced Chemistry bundesweit auf Jams unterwegs gewesen", erinnert sich Smudo in "Könnt ihr uns hören?" an seine ersten Berührungen mit dem Genre. "Wir haben unsere HipHop-Sozialisation durch die G.I.-Clubs gehabt." Im Raum Stuttgart habe es vier oder fünf große Camps gegeben, die stationierten US-Soldaten hätten eine Reihe von Stammclubs gehabt, und auch den damals noch Minderjährigen zog es dorthin. "Was ich dort gesehen hatte, wollte ich auch machen."