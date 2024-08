Katie Price nach Beauty-OP verhaftet

Das umstrittene britische Model Katie Price wurde am Flughafen Heathrow verhaftet. Der Grund: Sie schwänzte einen wichtigen Gerichtstermin wegen Steuerschulden und Insolvenz. Zuvor hatte sie sich einer Schönheitsoperation in der Türkei unterzogen.

Als "Glamour Model" gelang Katie Price Ende der 90er-Jahre der große Durchbruch und Großbritannien und darüber hinaus. Nun macht die 46-Jährige eine ganz und gar nicht glamouröse Erfahrung. Price befindet sich derzeit in Gewahrsam. Wie die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" zuerst berichtete, wurde sie am Donnerstagabend am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA bleibe das Model bis Freitag auf der Polizeiwache in Untersuchungshaft und müsse dann vor Gericht aussagen.