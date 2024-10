Prinz Harry und Meghan Markle vor Steuer-Skandal: Vier Millionen Dollar weg!

Die Archewell Foundation von Prinz Harry und Meghan Markle steht unter Beobachtung des US-Finanzamts. Es fehlen vier Millionen Dollar an Spendengeldern, die in den Steuerunterlagen nicht auftauchen. Eine Galgenfrist bis November könnte die Situation klären – oder verschärfen.

Die US-Finanzbehörde versteht in aller Regel keinen Spaß. Die nächsten Wochen dürften für Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan (43) recht heikel werden. Denn das Finanzamt hat, so berichtet die britische "Daily Mail", deren Wohltätigkeitsorganisation Archewell auf dem Kieker. Es geht um vier Millionen Dollar an Spendengeldern, die aus der Steuererklärung "verschwunden" sein sollen.

An der korrekten Umsetzung könnte es hapern, legen die veröffentlichten Steuerunterlagen nahe. Denn Spendengelder müssen eigentlich angegeben und versteuert werden. Von Spenden in Höhe von sechs Millionen Dollar, die nachweislich 2022/23 an die Archewell Foundation flossen, finden sich in den jüngst eingereichten Dokumenten aber nur zwei Millionen wieder. Was also passierte mit den fehlenden vier Millionen?