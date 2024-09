Apple TV+ zeigt erste deutschsprachige Serie: "Where's Wanda?"

Apple TV+ bekommt eine deutsche Note: Mit der Serie "Where's Wanda?" schickt der Streamer des Tech-Giganten das erste deutschsprachige Original an den Start. Wie schlägt sich die Dark Comedy mit renommiertem Personal rund um Heike Makatsch und Axel Stein?

Klasse statt Masse: Seit Apple im November 2019 seinen Streamingdienst Apple TV+ startete, besann man sich auf wenige, aber dafür qualitativ hochwertige Serien. Dass es trotz dieser auferlegten Maxime ganze fünf Jahre gedauert hat, bis ein deutschsprachiges Original aus der Schmiede des Tech-Konzerns entsprang, überrascht dann aber doch. So oder so: Am 2. Oktober ist es so weit. Dann debütiert – ironischerweise mit englischem Titel – die achtteilige deutsche Serie "Where's Wanda?".

Wie es der Titel vermuten lässt, dreht sich in der Produktion von UFA Fiction alles um die 17-jährige Wanda Klatt (Lea Drinda, "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") – genauer gesagt um deren Abwesenheit. Denn die Teenagerin aus dem beschaulichen Örtchen Sundersheim ist spurlos verschwunden. Weil ihre besorgten Eltern Carlotta (Heike Makatasch) und Dedo (Axel Stein) sich von der Polizei um Kommissarin Detective Michelle Rauch (Nikeata Thompson) nicht ausreichend unterstützt fühlen, starten sie Nachforschungen auf eigene Faust.

Erstes deutsches Serien-Original: Apple lässt Luft nach oben Doch anders, als man es vermuten könnte, kippt "Where's Wanda?" nicht in eine tragische Familiengeschichte. Stattdessen brechen die Serienmacher mit den Erwartungen des Publikums und stricken um das Verschwinden des Mädchens eine ziemlich alberne "Dark Comedy". Weil ein Pullover ihrer Tochter in einem Kleidercontainer gefunden wird, beschließen die besorgten Eltern und Wandas Bruder Ole (Leo Simon), alle Häuser im Umkreis der Fundstelle auszuspionieren. Was mit ziemlich chaotischen Einbruchsversuchen beginnt, setzt sich bald in einer systematischen Abhöraktion der vermeintlich so gewöhnlichen Otto-Normal-Verbraucher aus Sundersheim fort.

Dabei stoßen die Klatts auf einige Geheimnisse ihrer Nachbarn, die es in sich haben. Doch so recht zünden will die humoristisch angehauchte Suche nach Wanda nicht. Die Mischung aus witzig gedachten Sequenzen und melancholischen Momenten der Verzweiflung geht nicht so recht auf. Immerhin: Der Kniff, dass Wanda als Stimme aus dem Off ihre eigene Geschichte erzählt, erweist sich als wirkungsvoll.

Doch vieles an "Where's Wanda?" kommt schlichtweg zu platt daher. Aspekte der Jugendkultur wirken entweder zu gewollt umgesetzt (Verweis auf die Gamerszene) oder schlichtweg altbacken (Gras aus dem Darknet). Da helfen auch selbstironische Gastauftritte, etwa von Palina Rojinski als Ehefrau direkt aus der Hölle oder vom Vokuhila-erblondeten Devid Striesow samt "metrosexuellem Entrepreneur-Vibe", nur bedingt. Insofern bleibt vom deutschsprachigen Apple-Debüt ein gemischter Eindruck zurück – mit der Gewissheit, dass Apple im deutschsprachigen Sektor noch Nachholbedarf hat.