"Big Brother"-Gewinnerin wieder im Container: Alida Kurras ist dabei!

Vor 24 Jahren gewann Alida Kurras die zweite Staffel von "Big Brother". Nun kehrt sie in den Container zurück: Wie SAT.1 am Montag ankündigte, zählt Kurras zu den diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten von "Promi Big Brother". Insgesamt sind bislang elf Bewohnerinnen und Bewohner bekannt.

"Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben", hofft Alida Kurras. Wie SAT.1 am Montag bekannt gab, zieht die Kurras in den "Promi Big Brother"-Container – keine gänzlich neue Erfahrung für die 47-Jährige: Im Jahr 2000 nahm sie an der Normalo-Version der Realityshow teil und ging als Siegerin der zweiten Staffel hervor.