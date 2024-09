Lilli Schweiger: Das macht die Tochter von Til Schweiger heute

Til Schweiger hat drei Töchter, die in vielen seiner Filme mitgespielt haben. Während Luna und Emma Schweiger nach wie vor recht häufig in Kinoproduktionen zu sehen sind, legte ihre Schwester Lilli eine jahrelange Pause vom Rampenlicht ein. Was sie in dieser Zeit gemacht hat, erfährst du hier.

Bodenständige Berufsausbildung Als Tochter eines der bekanntesten deutschen Schauspieler gehörte für Lilli Schweiger lange Zeit das Film-Set zum Alltag. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie schon mit neun Jahren in einer Produktion ihres Vaters zu sehen war. Doch der bislang letzte Eintrag in ihrer Filmografie datiert aus dem Jahr 2020. Denn nach den Dreharbeiten zu „Die Hochzeit“ beschloss die mittlere Schweiger-Tochter, eine vierjährige Ausbildung als Tischlerin zu absolvieren. Dafür verließ sie Hamburg, wo sie mit ihrer Schwester Luna in einer WG lebte, und zog nach Berlin. Dort begann sie ihre Ausbildung im August 2020. Wesentlich für ihre Entscheidung war es, dass sie mit ihren Händen selbst etwas gestalten wollte. Und wie sie im Laufe der Lehre feststellen würde, stärkte diese auch ihr Selbstbewusstsein.

So geht es mit Lilli Schweiger beruflich weiter 2024 hat Lilli Schweiger ihre Ausbildung beendet und ist als Tischlerin tätig. Trotzdem hat sie der Filmindustrie längst noch nicht abgeschworen. Eigenen Aussagen zufolge sei sie immer offen für neue Projekte – wozu auch Rollen in Filmproduktionen gehören könnten. Zudem gab sie in früheren Interviews zu Protokoll, dass sie auch die Tätigkeit als Regisseurin reizen würde. Schwierigkeiten, in den Beruf zurückzukommen, wird sie angesichts ihres familiären Hintergrunds bestimmt nicht haben.

Während ihrer Lehre ließ sich Lilli Schweiger bewusst nicht in der Öffentlichkeit blicken und legte auch ihren Instagram-Kanal auf Eis. Somit warteten ihre über 35.000 Follower vergeblich auf News der Schweiger-Tochter. Umso überraschender kam es, dass sie sich Mitte September 2024 beim Event „Energy By Longchamp“ in Berlin zeigte. In Begleitung ihrer Schwester Luna präsentierte sich die inzwischen 26-Jährige ganz bodenständig in Jeans und schwarzem Seidenhemd. Weitere Prominente, die die Veranstaltung besuchten, waren Lina Larissa Strahl und Harriet Herbig-Matten.

Die Filmografie von Lilli Schweiger Ihre erste Rolle als Schauspielerin übernahm Lilli Schweiger 2007 in „Keinohrhasen“. Darin verkörpert die damals Neunjährige ein Kindergartenkind. Ihr Vater Til übernahm in „Keinohrhasen“ nicht nur die männliche Hauptrolle, sondern schrieb auch am Drehbuch mit, führte Regie und war einer der Produzenten des Kino-Hits. Lillis Geschwister Emma, Luna und Valentin waren ebenfalls in kleinen Rollen zu sehen. Auch in der Fortsetzung „Zweiohrküken“ von 2009 waren Lilli und ihre Geschwister wieder mit von der Partie. Im Jahr 2011 liefen auf Boomerang.tv zwölf Folgen der Kinderserie „Die Pfotenbande“, in der Luna, Lilli und Emma Schweiger die Hauptrollen innehatten.

In einem weiteren Film ihres Vaters Til, allerdings ohne ihre Schwestern, war Lilli Schweiger 2018 zu sehen. In der Komödie „Hot Dog“ spielte sie die Tochter der von ihrem Vater verkörperten Hauptfigur. Ebenfalls 2018 folgte eine Rolle in „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“, bis „Die Hochzeit“ von 2020 das vorläufige Ende der Schauspielkarriere von Lilli Schweiger markierte.