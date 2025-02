Nach Gerüchten über geplatzten Deal: Netflix äußert sich zu Plänen mit Harry und Meghan

Netflix hat Spekulationen um den Deal mit Prinz Harry und Herzogin Meghan beendet. Trotz schlechter Kritiken bleibt das royale Paar an Bord, neue Projekte sind in Planung.

Stehen Prinz Harry und Herzogin Meghan bei Netflix vor dem Aus? Nach den enttäuschenden Einschaltquoten und schlechten Kritiken für Harrys Polo-Dokumentation wurden zuletzt vermehrt Gerüchte laut, dass der 100-Millionen-Dollar-Deal mit dem Streamingdienst bereits geplatzt sein könnte. Da half es auch nicht, dass beim "2025 Next on Netflix"-Vorschau-Event in Los Angeles kein einziges Projekt vom abtrünnigen Paar der britischen Königsfamilie auch nur erwähnt worden war.

Mit Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, äußerte sich nun erstmals eine hochrangige Managerin des Streamingportals zu einem Zukunftsplan mit Prinz Harry und Herzogin Meghan. Gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail" gab sie an, dass die Zeit der Sussexex bei Netflix noch nicht vorbei sei.

"Wir haben Dinge in der Entwicklung. Alle sind gespannt, was kommt." Bela Bajaria stellte klar, dass man weiterhin "aufgeregt" sei bei der Aussicht auf künftige Projekte mit dem Herzogspaar. Sie erklärte, dass Meghan aktuell an einer Verfilmung des Liebesroman-Bestsellers "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune arbeite. Allerdings befinde sich das Projekt bislang noch in der "Entwicklungsphase" und habe noch kein grünes Licht für die Produktion erhalten. "Wir haben Dinge in der Entwicklung. Alle sind gespannt, was kommt", ergänzte sie.

Zudem startet am 4. März die neue Lifestyle-Kochserie "With Love, Meghan", die wegen der Brände in Los Angeles verschoben wurde. Bela Bajaria zeigte sich gegenüber "Daily Mail" voller Vorfreude: "Meghans neue Show kommt bald heraus, was großartig ist. Es ist eine großartige Interpretation einer Lifestyle-Show und Schaufenster für Kalifornien, Montecito und die Natur. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, ich will diese Pasta unbedingt machen.' Es gibt wirklich tolle Erkenntnisse über das Leben." Sie freue sich "wirklich darauf, dass sie erscheint".

