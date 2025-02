Stefan Raab: Der Weg vor die Bezahlschranke sorgt für ein pikantes Duell

Mit seinem dritten Kampf gegen die Ex-Boxerin Regina Halmich feierte Stefan Raab am 14. September 2024 zumindest hinsichtlich der Einschaltquoten ein glanzvolles Comeback. In der Spitze wollten acht Millionen Zuschauer sehen, wie sich der Entertainer von der langjährigen WIBF-Weltmeisterin ein weiteres Mal vermöbeln ließ. Gleichzeitig war es für Raab das Showgeschäft-Comeback. Allerdings war er später vor allem hinter der Bezahlschranke zu sehen. Das wird sich jedoch bald ändern.

Regina Halmich und Stefan Raab traten im September 2024 zum dritten Mal gegeneinander an und sorgten damit für eines der größten TV-Comebacks des Jahres. Im RTL-Jahresrückblick "2024! Menschen Bilder Emotionen" verrät die Ex-Boxweltmeisterin mehr über das Verhältnis zum Entertainer.

Regina Halmich über Stefan Raab: "Ich habe nie wieder was von ihm gehört"

Der Beginn einer Erfolgsgeschichte? „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“

Seit Herbst 2024 gab es 14 Episoden von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“. Die Show erwies sich als eine Mischung aus Raabs früherem Erfolgsformat „TV total“ und dem RTL-Quotenhit „Wer wird Millionär“. Allerdings mussten Fans ein kostenpflichtiges Streaming-Abo bei RTL+ abschließen, um den Entertainer in der Show zu erleben. Der Plan schien zunächst aufzugehen. So war die Sendung laut Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, das „erfolgreichste RTL+ Original, das wir je auf RTL+ gelauncht haben“. Alleine die erste Folge sei in den ersten fünf Tagen über 1,5 Millionen Mal abgerufen worden.