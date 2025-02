"Beunruhigend". Cate Blanchett enttäuscht von Entwicklung der #MeToo-Bewegung

Cate Blanchett zeigt sich enttäuscht über den mangelnden Fortschritt der #MeToo-Bewegung. Trotz ihres Engagements und Initiativen wie "Time's Up" sieht sie wenig Veränderung in Hollywood.

Auslöser der #MeToo-Bewegung war der Fall Harvey Weinstein. Mittels Investigativrecherchen enthüllten die "New York Times" und der "New Yorker" Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Filmproduzenten. Angelehnt daran schilderten in der Folge weltweit Frauen und Männer unter dem Hashtag "MeToo" ähnliche Erfahrungen im Filmgeschäft. Der Weinstein-Prozess endete zunächst in einem Urteil wegen Sexualstraftaten, wird nach der Aufhebung durch ein New Yorker Berufungsgericht aber im April neu aufgerollt.