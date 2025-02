Entsetzte Reaktionen im Camp: Jörg Dahlmanns wilder Trump-Vergleich

Es war einer der größten Aufreger in der jüngsten Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL): In der Sendung vom Samstagabend sorgte Jörg Dahlmann mit einem Donald-Trump-Spruch für Entsetzen bei seinen Mit-Camperinnen und -Campern. Vor den Bildschirmen wurde die Situation offenbar aber ganz anders wahrgenommen.

Was war passiert? Auf dem Weg zu seiner gemeinsamen Dschungelprüfung mit Timur Ülker präsentierte Jörg sich hoch motiviert, sprach dann über den wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Trump sei zwar an sich nicht sein Fall, erklärte der Sportkommentator ausdrücklich.

Noch während Jörg und Timur die Dschungelprüfung absolvierten, echauffierten sich mehrere Camper und Camperinnen über seinen Trump-Vergleich ("krass"). Nina Bott konfrontierte Jörg hinterher direkt mit der Frage, ob er "Trump-Anhänger" sei (was dieser nochmals klar verneinte), und stellte klar, dass sie sich von Jörgs Aussagen deutlich distanziere. Eine weitere Diskussion mit Nina lehnte Jörg in dem Moment ab: "Mit dir will ich nicht darüber reden."

Als am Ende von Folge neun der nächste Dschungel-Rausschmiss per Zuschauer-Voting erfolgte (Yeliz Koc musste die Sendung überraschend verlassen), herrschte bereits einiges Staunen, dass Jörg anders als am Tag zuvor nicht einmal zu den "Vielleicht"-Kandidaten gehörte. Die Dschungelcamp-Community vor den Bildschirmen sah seinen Trump-Spruch offenbar weit weniger kritisch als die Stars im Camp. Der Eindruck bestätigte sich hinterher auch in der Talk-Sendung "Die Stunde danach".