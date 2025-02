Liebes-Aus bei Jeanette Biedermann: Trennung nach 12 Jahren Ehe

"It's Over Now" – ein Songtitel, der jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommt. Die dritte Single aus Jeanette Biedermanns Erfolgsalbum "Rock My Life" war 2003 ein Hit. Nun steht der Satz sinnbildlich für ihr Privatleben, denn Jeanette und ihr bisheriger Ehemann Jörg Weißelberg haben sich getrennt.