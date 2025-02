ESC 2025: Das ist die Jury neben Stefan Raab

Nach dem Erfolg beim ESC 2024 plant Deutschland für 2025 in Basel den nächsten Coup. Stefan Raab übernimmt die Auswahl des Acts zur Chefsache und wird von Yvonne Catterfeld und Elton unterstützt. Wann es losgeht und alle weiteren Infos gibt es hier.

Stefan Raab hat die Auswahl für den deutschen ESC-Act 2025 zur Chefsache erklärt. Das stellt zumindest der Titel der TV-Show "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" in Aussicht. Dass Raab nach seinem TV-Comeback im vergangenen Herbst selbst in der Jury sitzen wird, ist schon länger klar. Seit Freitag weiß TV-Deutschland nun auch, welche weiteren Stars ihre Finger bei der Auswahl des ESC-Acts im Spiel haben: Wie RTL mitteilte, entscheiden Sängerin Yvonne Catterfeld und Raab-Zögling Elton darüber – gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren.

Catterfeld wolle vor allem talentierten Musikerinnen und Musikern den Weg ins Rampenlicht ebnen, wie sie betonte: "Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus." Der bekennende ESC-Fan Elton freute sich über die "riesige Ehre", den diesjährigen Beitrag zum Eurovision Song Contest auswählen zu dürfen. "Ich bin die Unbekannte in der Raab'schen ESC Erfolgsformel! Und Erfolg ist ja immer auch Teamarbeit. Denn ob Istanbul, Oslo oder Düsseldorf – ich war überall dabei", munkelte der Moderator.

In drei RTL-Shows (14., 15., und 22. Februar, 20.15 Uhr) gehen Anwärter auf das ESC-Ticket bei RTL ins Rennen. Wer beim ESC-Finale in Basel dann auf der Bühne steht und für Deutschland ins Rennen geht, entscheidet sich am Samstag, 1. März, live ab 20.15 Uhr im Ersten.