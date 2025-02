Kult-Kandidat von "Bauer sucht Frau" muss Hof aufgegeben

„Bauer sucht Frau“: Das große Wiedersehen

Die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bleibt auch nach über 20 Staffeln ein großes Highlight im TV. Dabei geraten auch die Kandidaten nicht in Vergessenheit, die uns von Inka Bause in den ersten Folgen präsentiert wurden. Viele Zuschauer fragen sich nämlich, was aus den Urgesteinen geworden ist: Sind sie verheiratet und haben ihr großes Glück gefunden? Oder sind sie gar noch auf der Suche nach dem richtigen Partner? Antworten darauf erhielt Moderatorin Inka Bause nun von einem Teilnehmer, den sie in einer ihrer ersten Folgen einem breiten Publikum präsentierte: Bauer Herbert. Und dieser gab beim großen Wiedersehen schockierendes preis.