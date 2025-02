Krimi-Serie "High Potential": Mit Putzwedel, Komik und Super-IQ!

„High Potential“: Besser gut geklaut, als schlecht ausgedacht?

Nein, die Krimi-Comedy-Serie erfindet das Genre nicht neu. So drängen sich nach dem Handlungsabriss etwa unweigerlich Verbindungen zu Vorbildern wie „Monk“ oder „Psych“ auf. Doch es gibt noch eine viel engere Verbindung. Denn „High Potential“ ist die US-Version der frankobelgischen Fernsehserie „HPI“ – die in Deutschland den nicht besonders gelungenen Titel „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ – trägt. Diese stammt aus dem Jahr 2001 und scheint landestypische Bearbeitungen fast magisch anzuziehen. So existiert bereits eine griechische, slowakische, tschechische sowie ungarische Adaption. Auch wenn die US-Variante das kriminalistische Rad nicht neu erfindet, dürfen sich Fans von „Monk“, „Psych“ und Co. über einen fast durchweg überzeugenden Cast, eine ansprechende Inszenierung und einige gute Gags freuen. Kein Wunder also, dass „High Potential“ in der Kategorie „Beste Action-/Thrillerserie“ für einen „Saturn Award“ nominiert ist.