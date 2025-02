Sandra Bullocks Namen wird im Internet missbraucht: Film-Star schlägt zurück

Ein Hollywoodstar im Visier von Betrügern: Sandra Bullock hat ein Gespräch mit dem Branchemagazin "People" genutzt, um vor Internetbetrügern zu warnen. Diese würden den Namen der Schauspielerin missbräuchlich für Social-Media-Kanäle verwenden und um Geldspenden in Bullocks Namen bitten. "Die Sicherheit meiner Familie und der unschuldigen Menschen, die ausgenutzt werden, liegt mir sehr am Herzen", betonte die 60-Jährige.

Momentan wolle sie nicht mehr Details preisgeben, denn: "Wir konzentrieren uns darauf, die Strafverfolgungsbehörden bei dieser Angelegenheit zu unterstützen." Dennoch nutzte Bullock die Gelegenheit für eine eindringliche Warnung an ihre Fans. Im Zusammenhang mit dem Hinweis, dass sie auf keiner Social-Media-Plattform aktiv sei, verdeutlichte sie: "Alle Konten, die vorgeben, ich zu sein oder irgendjemand, der mit mir in Verbindung steht, sind gefälschte Konten und wurden für finanziellen Gewinn oder zur Ausbeutung von Menschen in meinem Umfeld erstellt."