"Markus Lanz – Amerika ungeschminkt": Alle Infos zur Reportage im ZDF über US-Wahl

Wenige Wochen vor der US-Wahl 2023 begibt sich Markus Lanz für seine ZDF-Reportage 'Amerika ungeschminkt' auf eine Reise quer durch die Staaten. Er trifft Trump-Anhänger und Harris-Befürworter und beleuchtet brisante Themen wie die illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko.

Markus Lanz – Amerika ungeschminkt Reportage • 01.10.2024 • 22:15 Uhr

Bekommt Ex-Präsident Donald Trump eine zweite Amtszeit? Oder wird die demokratische Kandidatin Kamala Harris zur ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten gewählt? Das Rennen um die US-Präsidentschaft geht in seine heiße Phase – und das Land scheint zerrissener denn je. Gut einen Monat vor den Wahlen am 5. November blickt Markus Lanz auf die Stimmung in den USA. Bereits zum vierten Mal nach 2016, 2017 und 2021 hat sich der Journalist und Talkshowmoderator für seine ZDF-Reportage "Amerika ungeschminkt" auf eine Reise durch die Staaten begeben.

Wie eng es am Ende zwischen Trump und Harris werden könnte, zeigen die Begegnungen auf Lanz' Tour, die ihn unter anderem nach Washington D.C., Texas und in den für den Ausgang der Wahl entscheidenden Swing State Pennsylvania führt. Wie ticken jene Menschen, die nach wie vor an die Verschwörungstheorien Trumps glauben? Und bleibt auf der Gegenseite die hoffnungsvolle Stimmung bestehen, die Harris ins Amt führen soll? Während der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 in den Köpfen immer präsent scheint, so zeigt es die Reportage, wirken Joe Bidens ökonomische Erfolge und landesweit geschaffene Jobs kaum nach.

Reise in die Grenzregion Vielmehr dominieren andere Themen die Debatte und den Wahlkampf: Als eines der dringlichsten Probleme, so begegnet es Markus Lanz auf seiner Reise etwa bei einem Treffen mit einer Gruppe "Trump-Ladies", erscheint nach wie vor die Frage nach der illegalen Einwanderung an der Grenze zu Mexiko. Aber was geht dort eigentlich wirklich vor sich? Gemeinsam mit Autorin Anabel Münstermann begibt sich Lanz direkt vor Ort in die US-amerikanisch-mexikanische Grenzregion. In Gesprächen mit Geflüchteten, Helfern und Anwohnern auf beiden Seiten des Zaunes geht der ZDF-Journalist der Frage nach, was die risikoreiche Migration in die USA wirklich bedeutet – und welche Folgen sie für alle Betroffenen haben kann.

