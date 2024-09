Peter Zwegat: Deutschlands Schuldnerberater Nr. 1 ist tot

Deutschlands berühmtester Finanzexperte Peter Zwegat ist tot. Der mit der RTL-Show 'Raus aus den Schulden' bekannt gewordene Schuldnerberater wurde 74 Jahre alt. RTL würdigt ihn mit einer Programmänderung.

Ging es um Schulden, fiel lange Zeit mit schöner Verlässlichkeit sein Name: Peter Zwegat, einst bekannt geworden als empathisch-strenger Experte in der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden", galt als Deutschlands berühmtester Schuldnerberater. Nun ist bekannt geworden, dass Zwegat bereits am 9. August 2024 überraschend verstorben ist. Er war 74 Jahre alt. Die Beisetzung des TV-Stars habe RTL zufolge bereits im engsten Kreis stattgefunden.

"Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen", würdigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einer Pressemitteilung den Finanzberater. "Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben."

RTL kündigt kurzfristige Programmänderung an Aus der TV-Öffentlichkeit zurückgezogen hatte sich Zwegat schon vor Jahren – nach dem Ende von "Raus aus den Schulden" 2015 wurden nur noch einzelne Spezialausgaben ausgestrahlt. 2021 veröffentlichte er seine Autobiografie "Am Aschermittwoch fing alles an".

Wie er damals der Agentur teleschau eröffnete, war Zwegat auch lange nach dem Ende des Fernsehformats noch ein beliebter – und auch gefragter – Mann: "Es gibt Wochen, in denen ich, fast zeitgleich, zwei bis drei Einladungen zur Teilnahme an verschiedenen Fernsehsendungen oder Anfragen für die Mitwirkung an neue Fernsehformate erhalte", erzählte er. Eine Rückkehr auf die öffentliche Bühne schloss er jedoch stets aus.

RTL wird anlässlich des Todes Peter Zwegats das Programm ändern: Am Samstag, 5. Oktober, laufen ab 13.05 Uhr ausgewählte Folgen von "Raus aus den Schulden". Auf RTLUp werden ebenfalls Folgen aus dem Archiv gezeigt werden: Am Montag, 30. September, 20.15 Uhr, kann man Zwegat dort noch einmal in Aktion sehen.

