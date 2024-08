Fünf YouTube-Stars auf waghalsiger Reise in ProSieben-Show "The Race"

Im neuen ProSieben-Format 'The Race' müssen fünf YouTube-Stars, darunter Laurens Saggau und Daniel Ngl, eine abenteuerliche Reise von Marokko nach Deutschland antreten – ohne Geld oder Handy. Die Großzügigkeit der Marokkaner beeindruckt die Teilnehmer tief.

Die Hilfsbereitschaft der Menschen "Die Leute hier sind so freundlich", wundert sich Laurens Saggau. Der YouTuber, der im neuen ProSieben-Format "The Race" soeben in Marokko ausgesetzt wurde und es nun ohne Geld oder Handy zurück nach Deutschland schaffen soll, ist verblüfft von der Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort: "Das ist unglaublich. Das wird in Europa so wahrscheinlich nicht mehr passieren. Die Marokkaner sind so korrekte Leute."

Die Regeln des zehnteiligen Wettbewerbs, der bereits vollständig auf YouTube und bei ProSieben ab 10. August jeweils samstags im Vorabendprogramm zu sehen ist, fallen knapp aus: "Ihr tragt nur das Nötigste an eurem Körper, habt kein Geld, kein Handy und seid vollständig auf euch allein gestellt. Derjenige, der als Erster in Köln ankommt, gewinnt das Spiel", heißt es zu Beginn der Sendung.

Neben Laurens Saggau nehmen vier weitere YouTube-Bekanntheiten an dem Experiment teil: Daniel Ngl, Brian Jakubowski, Dave Henrichs und Jovan Uljarevic.

Marokkanische Einheimische zögern nicht: "Ich kann dir das spendieren" Fünf weiße Männer aus Deutschland also, die ohne Hilfsmittel von der marokkanischen Hafenstadt Tanger aus den Weg nach Köln finden sollen. Möglich ist das, so zeigt sich bereits in der ersten Episode, vor allem durch die Unterstützung der Einheimischen. "Ich hab' das Taxi bezahlt, du brauchst nichts zu bezahlen", heißt es da mal eben, und so reist Brian Jakubowski per Taxi zu einem Bus, für dessen Ticket er dank einer Spende eines Marokkaners ebenfalls nichts bezahlen muss. "Die sind hier alle so nett", ist Jakubowski begeistert.

Nahezu jeder der fünf Teilnehmer, die das Experiment selbst per Handkamera begleiten, macht ähnliche Erfahrungen. "Ich muss nach Tanger Med. Ich habe kein Geld für ein Taxi", spricht etwa Laurens Saggau auf Französisch einen Mann auf der Straße an. Der zögert nicht lange, organisiert ein Taxi und drückt seinem Gegenüber noch einen Schein in die Hand: "Ich kann dir das spendieren. Er wird dich zum Bahnhof bringen, damit du ein weiteres Taxi nehmen kann."

Dave Henrichs hat sich indes "geschworen, dass ich keine Marrokaner nach Geld frage". Im Gegensatz zu keinen Konkurrenten scheint er moralische Bedenken zu haben, als Deutscher in Marokko um finanzielle Unterstützung zu betteln: "Das lohnt sich einfach nicht, nur für so ein Projekt, denen jetzt noch irgendwas aus der Tasche zu leiern." Schon bald jedoch muss Henrichs feststellen, dass er im Vergleich zu seinen – ohne Vorbehalte bettelnden – Kontrahenten deutlich schlechter vorankommt. "Ich bin halt auch noch nicht aggressiv genug und frage nach Geld."

Hartnäckigkeit macht sich bezahlt Mehr Erfolg hat Daniel Ngl, wenn auch anders als geplant: In einem Hotel bietet er an, kurzfristig kleinere Jobs gegen Bezahlung zu übernehmen. Stattdessen holt der Rezeptionsmitarbeiter einfach einen Schein aus der Kasse – sehr zum Erstaunen des Influencers: "Ich wollte etwas tun. Ich wollte arbeiten – aber er hat mir einfach Geld in die Hand gedrückt."

Eine andere Strategie verfolgt Jovan Uljarevic. Wie die meisten seiner YouTube-Kollegen bittet er Passanten um Almosen, spricht aber gezielt europäische und US-amerikanische Touristen an. "Pech für dich", erteilt ihm ein schwedischer Tourist eine klare Absage. "Wir geben kein Geld weg." Doch Uljarevic bleibt hartnäckig – mit Erfolg. Nach langem und ausdauerndem Betteln gelingt es dem Content Creator, den beiden Männern die benötigte Summe für ein Fährenticket zu entlocken. Er ist zufrieden: Auch so mancher Skandinavier scheint altruistisch veranlagt zu sein. Es bedarf nur mehr Überzeugungsarbeit.

Am Samstag, 17. August, 16.35 Uhr, setzen die fünf Männer bei ProSieben ihre Reise fort. Auf Joyn und YouTube können Ungeduldige bereits die gesamte Staffel streamen.