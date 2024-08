Netflix-Hit „Emily in Paris“ Staffel 4: Finden Emily und Gabriel endlich zueinander?

Die beliebte Netflix-Serie „Emily in Paris“ geht mit Staffel 4 in die nächste Runde. Mittlerweile ist auch der Streamingstart bekannt gegeben worden. Alle Infos dazu und mehr bekommt ihr hier.

Teil 1 ab 15. August 2024

Die 3. Staffel von „Emily in Paris“ erschien am 21. Dezember 2022 auf Netflix. Ein Start der 4. Staffel war für den Winter 2023/2024 vorgesehen. Doch es kam anders. Leider führten die Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood zu starken Verzögerungen. Medienberichten zufolge konnte deshalb erst im Januar 2024 mit den Dreharbeiten zur 4. Staffel begonnen werden. Doch nun die gute Nachricht für Fans der Serie: Am 15. August 2024 werden die ersten fünf Folgen der neuen Staffel auf dem Streamingdienst Netflix abrufbar sein. Insgesamt wird es zehn neue Folgen geben.