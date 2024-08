Netflix-Star Jenna Ortega ärgert sich über politische Korrektheit

Von Forderungen nach mehr "Political Correctness" hält Jenna Ortega nichts. In einem Interview machte die 21-Jährige, die unter anderem durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie "Wednesday" bekannt wurde, nun ihrem Ärger Luft.

Legt Hollywood zu viel Wert auf politische Korrektheit? Ja, glaubt Jenna Ortega: "Die Branche, in der wir arbeiten, ist so empfindlich." Im Interview mit der US-Zeitschrift "Vanity Fair" erklärte die Hauptdarstellerin des Netflix-Serienhits "Wednesday" nun, weshalb sie der Forderung nach einem diskriminierungsfreien Sprachgebrauch grundsätzlich nur wenig abgewinnen kann. "Jeder will politisch korrekt sein, aber ich habe das Gefühl, dass wir dabei viel von unserer Menschlichkeit und Integrität verlieren, weil es nicht ehrlich ist", klagte Ortega.