"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin": Kritik zur humorvollen Krimiserie mit Jane Seymour

Neue Runde in der spannenden und gleichzeitig oft augenzwinkernd humorvollen Krimiserie mit der titelgebenden Ermittlerin "Harry Wild", die früher mal Dubliner Literaturprofessorin war. Das ZDF zeigt die sechs neuen Folgen der mittlerweile dritten Staffel in deutscher Erstausstrahlung.

Weiterhin auch in den sechs neuen Folgen der dritten Staffel, die das ZDF auf der Sonntag-Spätschiene jeweils in Doppelfolgen zeigt, an ihrer Seite: ihr Detektei-Partner Fergus (Rohan Nedd), der auch vor kniffligen Einsätzen – gelegentlich scharf am Rande von Recht und Gesetz – nicht zurückschreckt. In die Krimispannung mischt sich viel zupackender irischer Humor.