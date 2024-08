"Sportschau: Die schnellsten Beine der Welt": TV-Kritik zur ARD-Doku

Das ist knapp. Am Montag, 05. August, treten die hoffnungsvollen Radsprinterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich zum Team-Wettbewerb im Pariser Vélodrome National an. Einen Wimpernschlag davor, sendet das Erste ein Porträt der drei Frauen mit den "schnellsten Beinen der Welt". Die fuhren bei der WM '23 Weltrekord: drei Bahnrunden à 250 Meter in 45,84 Sekunden! Den Weltrekord schnappten sich allerdings die Chinesinnen im Juni zurück.