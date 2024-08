Sender greift ein: Kiewel darf Israel-Halskette nicht mehr im ZDF tragen!

Seit dem Jahr 2000 moderiert Andrea Kiewel die Live-Sendung aus Mainz, die in den Sommermonaten ausgestrahlt wird. Dabei steht jede wöchentliche Sendung unter einem anderen Motto. Anlässlich der olympischen Spiele in Frankreich war das Motto in der Ausgabe vom 21. Juli die französische Hauptstadt Paris. Die Moderatorin stimmte ihr gesamtes Outfit auf unser Nachbarland ab – doch ein Detail passte nicht.

Kette zeigt israelisches Staatsgebiet – inklusive umstrittener Gebiete

Denn der Anhänger an ihrer goldenen Kette zählt die besetzten Gebiete Ost-Jerusalem, Westbank, Gaza und Golan zum israelischen Staatsgebiet. Dabei ist der Status der Gebiete zum Teil völkerrechtlich umstritten. So unterscheidet die Bundesregierung bis heute strikt zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den besetzten Gebieten. In den sozialen Netzwerken wurde die Kette von vielen als klares politisches Statement gesehen und stark kritisiert. Denn Andrea Kiewels Lebensgefährte kommt aus Israel und ist ehemaliger Soldat, das Paar lebt gemeinsam in Tel Aviv. In der Vergangenheit hatte die Moderatorin immer wieder klar Stellung für die israelische Position im Gaza-Konflikt bezogen.