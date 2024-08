Emma D'Arcys offenes Geständnis: Der Hype um 'House of the Dragon'

Emma D'Arcy, bekannt aus 'House of the Dragon', spricht offen über den Hype um die Serie und ihre persönlichen Herausforderungen. Der Hollywood-Star gibt zu, dass der Verlust der Anonymität und der Ruhm manchmal schwer zu ertragen sind.

Vor knapp zwei Jahren gelang Emma D'Arcy der internationale Durchbruch. Im "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" verkörperte der 31-jährige Serien-Star die Rolle der Rhaenyra Targaryen – der eigentlich rechtmäßigen Erbin auf den Eisernen Thron. In der zweiten Staffel, die in der Nacht zu Montag das große Serienfinale feiert (zu sehen auf Sky & WOW), liefert sich Emma weiterhin einen erbitterten Kampf um die Macht.