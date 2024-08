Ärger bei "Bachelorette": "Frauenquote so niedrig wie in jeder Führungsebene"

Zum ersten Mal ist die Bachelorette bisexuell: Stella Stegmann sucht ab August nach der großen Liebe. Fans sind jedoch enttäuscht über die ungleiche Verteilung der Singles – nur fünf Frauen, aber 15 Männer. Die Entscheidung sorgt für hitzige Diskussionen auf Instagram.

In Kürze sucht wieder eine "Bachelorette" nach der großen Liebe. Wie RTL nun bekannt gab, soll die Rosenkavalierin Stella Stegmann ab 26. August vor der Kamera daten – allerdings erstmalig nicht im linearen TV-Programm, sondern bei RTL+. Auch die 20 Singles, die das Herz der ehemaligen "Too Hot To Handle"-Kandidatin (Netflix) erobern wollen, stellte der Sender in einem Instagram-Beitrag vor.

Unter dem am Montag veröffentlichten Post brachten zahlreiche Fans ihre klare Meinung zu den Kandidatinnen und Kandidaten zum Ausdruck. "Warum sind es mehr Männer als Frauen?!? Bisschen Bi ist ok aber immer noch in a hetero normative way, ne?", ärgerte sich die Ex-"Princess Charming"-Teilnehmerin Lili, auch bekannt als Lil' Lil', unter der Ankündigung. Grund für ihren Missmut: Nur fünf Frauen zählen zu den Singles, die restlichen 15 Kandidaten sind männlich.

"Sehr enttäuschend": Fans beschweren sich über "Bachelorette"-Singles "Frauenquote so niedrig wie in jeder Führungsebene", bemerkte eine weitere Zuschauerin. Eine Instagram-Nutzerin pflichtete ihr bei: "Schade, dass die Besetzung nicht 50:50 aufgeteilt wurde ... bin jetzt leider noch nicht überzeugt." Auch in zahlreichen weiteren Kommentaren wurden Beschwerden laut, die Aufteilung sei nicht ausgeglichen – "sehr enttäuschend", lautete das Fazit eines Fans.

So mancher Instagram-User scheint von der Besetzung des Datingformats dann aber doch angetan zu sein. "So wenig beziehungsweise gar keine Content Creator! Das ist doch mal schön", freute sich eine Zuschauerin. "Bin auf die Sendung gespannt! Öfter mal was Neues", zeigte sich eine Nutzerin vom neuen Konzept der Sendung begeistert. Ein Fan hofft sogar auf ein Knistern zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten selbst: "Finde das irgendwie cool, könnte auch untereinander interessant werden. Denke, dass ich das Format mal wieder schaue."

