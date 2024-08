"WISO-Dokumentation: Die fetten Jahre sind vorbei": Infos zur ZDF-Reportage

In der neuen WISO-Dokumentation 'Die fetten Jahre sind vorbei – Was die Wirtschaft jetzt braucht' geht Kersten Schüßler den Ursachen der wirtschaftlichen Flaute in Deutschland nach. Er beleuchtet den Fachkräftemangel, die Bürokratie und politische Vorgaben, die Unternehmen ins Ausland treiben.

WISO-Dokumentation: Die fetten Jahre sind vorbei

Schwindet der Wohlstand? Für die WISO-Dokumentation "Die fetten Jahre sind vorbei – Was die Wirtschaft jetzt braucht" hat sich Kersten Schüßler in Deutschland umgesehen, um gängigen Mangelerscheinungen jenseits von Corona, Energiekrise und chinesischer Konkurrenz nachzugehen und Ursachen der wirtschaftlichen Flaute aufzuspüren. Dabei stieß der Autor an verschiedenen Standorten neben dem notorischen Fachkräftemangel vor allem auf zu viel Bürokratie und komplizierte politische Vorgaben.

Während die Konkurrenz in USA und China beispielsweise Unternehmen freizügig subventioniert, herrsche hierzulande noch immer der Hang zur Sparsamkeit und zum Einhalten der Schuldenbremse vor. Unternehmen, wie der Wasserstoff-Pionier H2APEX aus Rostock, haben demnach darunter zu leiden und ziehen sich in andere Länder zurück. Einen Stahl-Verzinker aus dem Ruhrgebiet zieht es nach Belgien, weil es an nachhaltiger Wasserstoffenergie hierzulande fehlt.

Zwischen Zweifel und Wagnis schwanken die Erkenntnisse, die Schüßler auf seiner Reise durch Deutschland erhält. Es bleibt die Frage: Wann wird die lang ersehnte neue nachhaltige Wirtschaft unser Land jenseits aller Versprechungen endlich erreichen?

