"Zoomania 2": Disney kündigt Fortsetzungen von Mega-Erfolgen an

Ausgerechnet das Jahr des 100. Jubiläums von Disney zeichnete sich vor allem durch Flops aus. Ob "The Marvels", "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" oder "Wish": All diese 2023 veröffentlichten Filme schrieben rote Zahlen. Doch ein Jahr später sieht die Disney-Welt schon wieder ganz anders aus: Mit "Alles steht Kopf 2" und "Deadpool & Wolverine" stammen die beiden erfolgreichsten Filme des bisherigen Kino-Jahres aus dem Hause Disney. "Alles steht Kopf 2" konnte zudem "Die Eiskönigin 2" von ihrem Thron als erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten verdrängen. Und den erfolgreichsten Film des vergangenen Jahres, "Barbie", hat die Geschichte um Riley und die Emotionen in ihrem Kopf auch schon eingeholt.