KI stellt "perfektes Dinner" zusammen: Die Reaktionen der Gäste sind eindeutig

Final-Gastgeber Christian (42) hält sich für besonders innovativ, indem er sein "perfektes Dinner" (VOX) von der KI zusammenstellen lässt. Was die Künstliche Intelligenz jedoch nicht berechnet hat: die vielen Laufwege zwischen Küche und Grill ...

Christian vergleicht seine Küchen-Skills mit den anderen der Kieler "Dinner"-Truppe und muss feststellen, "dass meine Erwartungen massiv übertroffen wurden". Sein Irrglaube: "Mit einfachen Sachen ganz weit oben landen." Doch schon der erste Tag bei Paulina (24) lehrte ihn eines Besseren. Also heißt es heute am letzten Abend: anstrengen und das Beste draus machen. "Ich habe das Menü von der KI generieren lassen, weil ich mit Künstlicher Intelligenz in meinem Job arbeite." Ein bisschen hat der Geschäftsführer einer Marketingagentur die Gerichte beim Probekochen zwar angepasst, doch "ob es funktioniert hat, das werden wir heute Abend erst wissen".