"Perfekt verpasst": Anke Engelke und Bastian Pastewka starten mit neuer Comedy-Serie

Engelke und Pastewka: Ein bewährtes Duo

Bastian Pastewka stieß im September 1996 zum Cast der Sat.1-Sendung „Die Wochenshow“. Dort traf er unter anderem auf Anke Engelke, die schon bei der Premiere der Comedy-Show wenige Monate vorher zum Ensemble gehörte. Bis zu Engelkes Ausstieg im Juni 2000 standen sie und Pastewka für zahlreiche Sketche gemeinsam vor der Kamera. Und auch danach trafen sie in verschiedenen Projekten aufeinander – wie etwa in Pastewkas eigener Serie „Pastewka“, in der Engelke gleich in 20 Folgen Gastauftritte absolvierte. Es folgten Specials in Sat.1, in denen die beiden als Schlager-Duo Wolfgang und Anneliese Funzfichler in Erscheinung traten. Zuletzt waren Engelke und Pastewka in „LOL: Last One Laughing“ erneut als Schlager-Paar zu sehen – diesmal als Jenny & Mel. Trotz der vielen gemeinsamen Projekte ist „Perfekt verpasst“ die erste Serie, in der die beiden Comedy-Experten die Hauptrollen übernehmen.