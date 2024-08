"Wie viel fühlst du? Unterkuschelt": Das musst du über die ZDF-Reportage wissen

Jasmina Neudecker untersucht in ihrer neuen Reportage ‚Terra Xplore‘, wie wichtig Körperkontakt für die Gesundheit ist. Sie besucht die JVA Bruchsal und stellt innovative Methoden wie die Therapie mit Hunden und Streichelroboter vor. Eine spannende Reise in die Welt der Berührungen.

Nähe erzeugt eine positive Atmosphäre, und das führt zur Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin und Oxytocin, die das Wohlbefinden fördern. Eine Umarmung tut also gut – das ist sogar wissenschaftlich belegt. Körperkontakt hilft oft im Krankheitsfall, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Doch was, wenn dieses ebenso einfache wie essenzielle "Wundermittel" mangels Kuschelpartner nicht infrage kommt? Moderatorin Jasmina Neudecker will für eine neue Ausgabe der Reihe "Terra Xplore" wissen, was mit dem menschlichen Körper und Geist passiert, wenn wir sozusagen unterkuschelt sind, und stellt in diesem Zusammenhang Lösungsansätze vor.