"Beauty & The Nerd": Plötzlich küssen sich die Nerds im Alkoholrausch

Die neue Staffel von 'Beauty And The Nerd' auf ProSieben startet mit bekannten Trash-TV-Stars und sorgt für reichlich Drama und Romantik.

"Lust auf einen Adrenalinkick" Wenn Anime- und Technik-Fans mit vielfach operierten, stark geschminkten Reality-Queens zusammen in eine thailändische Villa gesperrt werden, dann ist mal wieder Zeit für die ProSieben-Show "Beauty And The Nerd"! Während je eine "Beauty" Seite an Seite mit einem "Nerd" um die Siegprämie von 50.000 Euro kämpft, sollen auf beiden Seiten Vorurteile abgebaut, vor allem aber die Fans vor den Bildschirmen bestmöglich unterhalten werden.

Um Letzteres zu gewährleisten, hatte der Sender gleich drei für ihre kurze Zündschnur bekannte Trash-TV-Ladys engagiert: Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerinnen Kim Virginia Hartung (28) und Linda Nobat (29) sowie die unter anderem aus dem "Perfekten Promi-Büßen" (SAT.1) bekannte Christin Okpara (27).

In der Auftaktfolge durften sich die drei sowie vier weitere "Beautys" je einen der "Nerds" angeln, die sich einer nach dem anderen vorstellten und zum Beispiel hofften, dass ihre Beauty ihr "persönliches Traumschiff" würde (Jachten-Fan Sam, 24) oder "Lust auf einen Adrenalinkick" hätte (Achterbahn-Fan Kris, 26). Irgendwie fanden sich mit der Zeit alle Paare, nur auf die männliche "Beauty" Salvatore Vassalo (31) und "Bastel-Nerdin" Joelle (21) müssen wir noch warten, vermutlich ziehen die beiden in der nächste Woche ausgestrahlten Folge ein.

Wer schläft wo? Um den Stresspegel zu heben, waren die Schlafzimmer in der ersten Nacht noch tabu, genächtigt wurde in der großen Gruppe im Wohnbereich auf Sofas und Luftmatratzen – bis am nächsten Morgen via Frage-Antwort-Challenge ein Sieger-Paar bestimmt wurde, das die Raum-Aufteilung übernehmen durfte.

Linda und "ihr" Nerd Pierre, seines Zeichens passionierter Life-Rollenspieler mit Bierfässchen im Arm, waren die Auserwählten und machten sich natürlich bei allen unbeliebt, denen sie eine der weniger luxuriösen Schlafstätten zuteilten – allen voran Kim Virginia, die mit "ihrem" Nerd Collin (22, Informatiker und Anime-Fan) unter freiem Himmel auf einem Sofa nächtigen musste. Erstaunlich gut verstand sich Kim dagegen mit Christin, doch das nur am Rande.

Die nächste Challenge bestand aus einem unappetitlichen Spiel, bei dem Plexiglasplatten von Chili-Zwiebel-Mayo, Schokocreme, Margarine und weiteren Pasten freigeleckt werden mussten, sodass man die darunter versteckten Promi-Gesichter erkennen und bestenfalls deren Namen erraten konnte. Dass man dabei schon mal die ehemalige US-First Lady Michelle Obama (60) mit Schlagerstar-Tochter Patricia Blanco (53) verwechselte – sei's drum. Am Ende gewannen erneut Linda und Pierre und schützten sich damit vor einem Rauswurf, denn alsbald stand die erste Exit-Challenge an.

"Du bist jetzt gay!" Zuvor aber gab's Alkohol und Musik, Superhelden-Fan Kilian (23) wunderte sich, was andere Menschen am "Tanzen mit Fremden" anspricht, und irgendwann tat der Sekt sein Übriges ... "Dan, ich begleite dich kurz auf Toilette", raunte Collin dem sexuell unerfahrenen Biologie-Studenten Daniel (23) zu, beide sichtlich angetrunken.

Händchenhaltend marschierten sie gen Badezimmer, wo sie sich gegenseitig auf den Hals küssten, was in Dan die Frage aufwarf, ob er jetzt "ein Vampire" sei. "Nee, du bist jetzt gay", erklärte Collin kichernd, korrigierte vor dem ProSieben-Team später aber, bei den beiden handele es sich lediglich um eine "Bromance".

Ob aus dieser in der Show hätte mehr werden können, wird man leider ebenso wenig erfahren wie die Antwort darauf, wie sich die aufkeimende Freundschaft zwischen Kim Virginia und Christin weiter entwickelt hätte. Denn in die Exit-Challenge gewählt wurden Daniel und Christin, wo sie knapp der ehemaligen "Are You The One?"-Beauty Shelly Schmidt (25) und "ihrem" Nerd Sam unterlagen und darum die Villa verlassen mussten ...

